التربية و التعليم تصدر بيانا بمناسبة 30 يونيو

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا بمناسبة ذكرى 30 يونيو 2019 حيت فيه شهداء الثورة وأكدت ان مسيرة الـ 30 من يونيو تجديد لعهد الثور الصادقين في لجان المقاومة وأسر الشهداء وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير وإصرارهم على السير في دروب الثورة والتمسك بمبادئها، والمطالبة بالكشف عن قتلة الثوار، وتقديم رموز النظام المباد إلى المحاكم العادلة، واستكمال هياكل السلطة، وتنزيل شعار الثورة “حرية سلام وعدالة” إلى واقع الناس.

و فيما يلي نص البيان بحسب سونا: –

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التربية والتعليم

Advertisements

بيان بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو.

شكلت مليونية الثلاثين من يونيو ٢٠١٩م -والتي انتفض فيها الشعب السوداني معلناً تمسكه بالحكومة المدنية- علامة فارقة في تاريخ السودان، حيث وضعت هذه المليونية الثورة في اولى عتبات الصعود نحو الغايات السامية التي ثار لأجلها الشعب السوداني، وضحى من أجلها الشهداء والجرحى، وحصنتها من سارقي الثورات والقوى المضادة، فكانت عنواناً لنصر مبين.

تهنئ وزارة التربية والتعليم الشعب السوداني العظيم رجالاً ونساء، شباباً واطفالا بهذه المناسبة كما تشد على أيدي الثوار الصادقين في لجان المقاومة وأسر الشهداء وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير مباركةً إصرارهم على السير في دروب الثورة والتمسك بمبادئها، والمطالبة بالكشف عن قتلة الثوار، وتقديم رموز النظام المباد إلى المحاكم العادلة، واستكمال هياكل السلطة، وتنزيل شعار الثورة “حرية سلام وعدالة” إلى واقع الناس .

إن السلمية هي درة ثورتنا المجيدة وهي سر نجاحها، فلنتمسك بها، فعبرها سننجز ما نصبو إليه.كما نناشد الثوار -وهم يحيون هذه الذكرى تحقيقاً لأهداف الثورة- ان يراعوا الضوابط الصحية، كما نرجو من الأجهزة الأمنية القيام بدورها في حماية المواكب، والكشف عن المندسين الذين يحاولون جر البلاد للفوضى حتى يتسنى لهم الولوج من بابها لضرب الثورة.

التحية للمعلمين/ت قادة التغيير في كل ربوع الوطن، ونتمنى ان تتحقق على أيديهم اهداف الثورة في التعليم.

وكل عام وبلادنا تسمو إلى العلياء.

الخرطوم ٢٩-يونيو٢٠٢٠م

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)