لجنة صيادلة السودان المركزية تعلن رفضها لدعوة مليونية 30 يونيو للظروف الصحية

أعلنت لجنة صيادلة السـودان المركزية في بيان لها فجر اليوم الإثنين رفضها لدعوة مليونية 30 يونيو، نتيجة للظروف الصحية بسبب جائحة كورونا، وللوقاية من عدوى الفيروس.

وقالت اللجنة بحسب صحيفة السوداني، مع إيماننا بمشروعية مطالب أُسر شهدائنا الكرام ولجان المقاومة والتي تمثل رؤيتنا، ونطالب حكومـة الثـورة بوضعها حيز التنفيذ دون بطء وتسويف حتى نستكمل مسيرة الفترة الإنتقالية ونحقق مآلات شعبنا، كما نؤكد على أحقية جماهير شعبنا في حرية الرأي والتعبير.

Advertisements

لكننا نجد أنفسنا اليوم أمام تحدٍ كبيـر وواجبٍ مهني وأخلاقـي يحتّم علينـا ولأول مرة أن نعلن عن تحفظنا ورفضنا لدعوة مليونية30 يونيو لصعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي، وبالتالـي المساهمة فـي تفشي فيروس كورونا.

ودعت اللجنة جماهير الشعب السوداني بتأجيل “حقهم المشروع بالتظاهر” ، لا سيما فـي ظل جائحة أقعدت كل الأنظمة الصحية العالمية، حيث ما زال الوضع الوبائي حرجاً في السودان، أُصيب الآلاف وفقدنا المئات من أحباءنا ولا زالنا نفقد.

مضيفة: يحدث ذلك في ظل تدهور في نظامنا الصحـي وعدم قدرته على الإستيعاب، ونحن كذلك نعاني من شحٍ وانعدامٍ في الأدوية، إضافة إلى خوفنا من حدوث بعض التفلتات الأمنية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)