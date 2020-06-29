عضو بالهلال الاحمر يكشف عن تعرضه لمحاولة اختطاف فاشلة

كشف عضو جمعية الهلال الاحمر مامون عبد اللطيف عن تعرضه لمحاولة اختطاف فاشلة وذلك أثناء عودته لمنزله أمس الاول.

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وروى مامون تفاصيل المحاولة في حديثه بحسب صحيفة الجريدة وقال :أوقفت سيارتي جوار منزلي وعندها اعترض طريقي شخص ادعى انه شرطي يحمل امر قبض في مواجهتي صادر من نيابة كادوقلي بولاية جنوب كردفان و طلب مني امتطاء سيارة تتبع لمنظمة بيطريون بلا حدود وتحمل الرقم ١١٨٥ ج لترحيلي الى كادوقلي و عندما ابرز امر القبض فوجئت بأن غير مطابق لاسمي و يحمل اسم شخص آخر مما دفعني لابراز بطاقتي الشخصية لاثبات انني لست الشخص المطلوب الا أنه أصر على تنفيذ امر القبض المزعوم وأردف عندما تجمهر الأهل والاصدقاء أصروا على مراجعة امر القبض بقسم شرطة حله كوكو وقابلنا الضابط المناوب وبدوره أبدى الضابط المناوب اندهاشه نسبة لان أوامر القبض موقوفة بسبب جائحة الكورونا بجانب أن الاسم غير مطابق مما دفع مدير قسم الشرطة لاخلاء سبيلي.

وأتهم مامون مدير فرع الجمعية بولاية جنوب كردفان بالوقوف خلف محاولة اختطافه ودلل على ذلك بتدوين بلاغ ضد مدير فرع الجمعية بسبب استغلال عربات الجمعية في تجارته الخاصة مشيرا الي أنه قد تم القبض على شاحنات الهلال الأحمر تبيع الفحم في سوق كوسوفو بمنطقة الحاج يوسف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)