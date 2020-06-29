تظاهرات ضد غلاء المعيشة بالجزيرة واعتصام العمال يدخل يومه الثاني

دخلت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة أمس في اعتصام مفتوح امام مباني حكومة الولاية وانضم إليها العاملون بالوزارات والمحليات بشارع النيل بودمدني ، في الاثناء شهدت المدينة مظاهرات جابت أرجاء سوق ودمدني تندد بالغلاء المعيشي الطاحن وسط انتشار واسع للقوات الامنية.

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و شهدت منطقة الاعتصام بحسب صحيفة الجريدة، توافد المئات من العاملين بالوزارات ومحليات الولاية المختلفة في منتصف نهار امس ، ورفع العاملون بولاية الجزيرة لافتات طالبوا فيها باقالة والي الجزيرة وكنس رموز النظام البائد، وهتفوا (يفوتو الجوز اخلاص والكوز) في إشارة لوالي الولاية ومدير عام وزارة المالية، و (دايرين جزيرة بدون كيزان) و (حقنا كامل ما بنجامل) و (حقنا وين … عند الوالي ) و (مرقنا مرقنا ضد الناس السرقو عرقنا والليلة ما بنرجع الا الحقوق ترجع).

من جهته أعلن والي الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير عن صرف مرتبات شهر مايو المنصرم للعاملين بالولاية إعتباراً من اليوم وأكد إعتماد الهيكل الراتبي للعاملين بولاية الجزيرة بعد مراجعته وقطع بصرف مرتب شهر يونيو في الوقت المحدد له.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)