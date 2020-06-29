المجلس الأعلى للسلام: تفاهمات حول القضايا التي حملها وفدا الجبهة والوساطة

التاريخ: 29-يونيو-2020
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كشف رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو، عن التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الست التي حملها وفدا الجبهة الثورية ووساطة جنوب السودان.
وقال الدبيلو في تصريح صحفي عقب اجتماع للمجلس الأعلى للسلام بالقصر الجمهوري أمس ترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهانبحسب صحيفة الجريدة، قال إن القضايا سيتم عرضها مساء اليوم على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير التزاماً بالمؤسسية.
وكشف الدبيلو عن اجتماع للمجلس غداً للتوصل إلى رأي نهائي حول تلك القضايا لعرضها على الوساطة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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