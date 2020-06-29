الشيوعي يستنكر إغلاق الكباري بالخرطوم خلال مليونية (30) يونيو

شجب الحزب الشيوعي قرار الحكومة الخاص بإغلاق الكباري في العاصمة الخرطوم تحوطاً لتداعيات مليونية الـ (30) من يونيو.

واعتبر الشيوعي أن الخطوة تمثل إغلاقاً للجسور في وجه الثوار، وطالب قوى الأمن والشرطة بحماية المواكب واتخاذ الخطوات والاجراءات المناسبة بشكل حازم وحاسم لردع قوى الثورة المضادة.

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وقال الشيوعي في بيانه بحسب صحيفة الجريدة: “تستعد الملايين من جماهير شعبنا لتجديد عزمها للسير في طريق استكمال مهام ثورتها وتصحيح مسارها في مواكب جماهيرية هادرة تهدف الى احقاق العدالة لشهداء ديسمبر خاصة شهداء فض الاعتصام”.

وشدد على أن المليونية تأتي من أجل استمرار العمل من اجل سلام عادل وشامل وديمقراطي.

ودعا لتوسيع المشاركة الشعبية بتعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي وانتهاج سياسة اقتصادية تحل الضائقة المعيشية، فيما أعلن رفضه لما أسماها بروشتات البنك وصندوق النقد الدوليين.

وأضاف “في مثل هذه الظروف المفعمة بالأمل الثوري واحتدام الصراع السياسي تبرز اهمية تدعيم قوى التغيير الجذري وتوسيع قاعدتها من لجان المقاومة واسر الشهداء وكل القوى الوطنية والديمقراطية”.

وأشار إلى مُحاولات بقايا النظام والقوى المعادية للثورة التحرك لايقاف المسيرة الثورية عبر من وصفهم بفلول النظام من المدنيين والعسكريين والمليشيات والمرتزقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)