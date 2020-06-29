مفوضية حقوق الانسان تدعوا الحكومة إلى ضرورة حماية الثوار في موكب 30 من يونيو

حذرت المفوضية القومية لحقوق الانسان من مغبة إشتداد حدة الاستقطاب لأصحاب الاهداف المتباينة التي دعيت لها الحشود للخروج والتظاهر مما قد يؤدى إلى زيادة التوتر والإحتقان السياسي بحسب المفوضية ودعت المفوضية في الوقت ذاته كافة المواطنين والجهات الداعية والمُشاركة في موكب 30يونيو إلى ضرورة الالتزام بضبط النفس والالتزام بالسلمية في التعبير ونبذ العنف، وذلك حفاظا على الحقوق والحريات العامة.

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وقالت المفوضية في بيان لها بحسب صحيفة الجريدة، نتابع عن كثب وترصد الدعوة للخروج في مواكب 30 من يونيو من قوى سياسية وجهات ثورية ومواطنين سودانيين تباينت لديها الأهداف بين الاحتفال وتصحيح المسار والتغيير الامر الذي قد يؤدى إلى زيادة التوتر والإحتقان وأكدت ان التعبير السلمي حق أصيل ومكفول، ومحمي بكافة المعايير الدولية المنشئة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه حق تضمنته أيضاً الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م ، وناشدت المفوضية كافة الجهات المختصة في الدولة لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الحق في الحياة والحق في السلامة وحفظ الأمن .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)