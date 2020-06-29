ساطع الحاج: لاعلاقة لاجتماع شركاء الحكومة الانتقالية بتعديل الوثيقة الدستورية

نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج ما أثير حول أجتماع شركاء الفترة الانتقالية الثلاثة المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وأنه التأم من أجل تعديل الوثيقه الدستورية.

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وقطع بأن ذلك لم يحدث وكشف ساطع في حديثه بحسب صحيفة الجريدة، عن تفاصيل الاجتماع الثلاثي الذي انعقد أمس الاول بين مجلسي السيادة و الوزراء وقوى التغيير والجبهة الثورية ، وقال ساطع: إن الجبهة الثورية جددت في الاجتماع مطالبتها باستثناء المادة 20 فقط من الوثيقة الدستورية والتي تمنع من يشغل منصب في الحكومة الانتقالية من الترشح للانتخابات ؟

وفي رده على سؤال حول منح رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك حصانه ضد الانقلابات العسكرية أوضح ساطع أن الاتحاد الافريقي في احد قرارته أكد أنه لا يتعامل مع أي حكومة تصل للحكم عن طريق الانقلابات العسكرية فضلا عن قراره بتعليق عضوية الدولة وتجميد أنشطتها فورا بجانب أيقاف الدعم عنها واردف ما أثير حول منح حمدوك حصانة ضد الانقلابات ليس حديثا خطأ لان الحصانة تمنح لجميع الرؤوساء في الدول الافريقية وليس لحمدوك وحده.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)