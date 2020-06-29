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أولياء أمور طلاب شهادة الأساس بالخارج يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لرفع الظلم عن أبنائهم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 29-يونيو-2020

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أولياء أمور طلاب شهادة الأساس بالخارج يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لرفع الظلم عن أبنائهم

طالب أولياء أمور طلاب شهادة الأساس بالمملكة العربية فخامة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك للتدخل لمعالجة قضية تأجيل امتحانات طلاب مرحلة الأساس بالخارج.

ودعا أولياء الأمور في خطاب موجه لرئيس الوزراء عبر جهاز المغتربين أمس الاحد الى توجيه وزارة التربية والتعليم العام و الولائية بإقامة الامتحانات لأبنائنا الطلاب بالخارج في نفس الزمن المحدد للامتحان للطلاب بالداخل في الثاني عشر من يوليو المقبل، بالإضافة الى ضمان حق الطلاب المغادرين نهائياً في الجلوس للامتحانات في حال سفرهم النهائي للسودان وتعذر انتظارهم للامتحانات التي قد تحدد في المستقبل ومعالجة أي عقبات قد تحول من هذا الحق.

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وأشار البيان بحسب صحيفة أول النهار، انه في حال الإصرار على تأجيل الامتحانات للطلاب بالخارج وعدم انتهاء جائحة كرونا حتى بداية السنة الدراسية الجديدة المطالبة بنقل جميع الطلاب للمرحلة الثانوية وذلك باعتماد نتيجة الفصل الأول او الاختبار التجريبي وذلك أسوة بالقرار الذي اتخذه البلد المضيف المملكة العربية السعودية الشقيقة لمعالجة آثار .

وناشد الخطاب رئيس الوزراء بسرعة الاستجابة ورفع الظلم عن أبنائنا الطلاب وعدم حرمانهم من حقهم في التعليم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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