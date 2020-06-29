إماراتية تزعم قدرتها على إطالة عمر الإنسان وتغيير برجمته كالهاتف النقال!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في آخر صيحاتها العلمية، دخلت الإمارات عالم علم الجينات والوراثة، مبتدعة أساليب وطرقاً زعمت أنها لإطالة عمر الإنسان ومعرفة تفاصيل حياته وعمره وتصغيره أيضاً عن العمر الحقيقي له.

جاء ذلك، وفق ما ذكرت الدكتورة مريم محمد فاطمة مطر العالمة الإماراتية ومؤسسة ورئيسة مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية، التي قالت بمقطع فيديو رصدته “وطن”: “علم الجينات علم معقد والتقنيات اللي وصلنالها عرفتنا هذه المعلومات”.

وأضافت مطر: “الجنيات تلتف على بكرة هي التي تفتح مفتاح البلوغ عند الولد والبنت، عرفنا انه احنا نقدر نعيد برمجة جيناتنا، مثل ما نغير السوفت وير للهاتف النقال، وأنا كملت 44 سنة بس خلايا جسدي عمرها 16 سنة”.

وتابعت: “قدرت أقصر عمري واقلل منه خمس سنوات، وإذا لله اعطاني عمر بعيش 129 سنة وأنا عمري 61 سنة”.رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استغرابهم من التصريحات التي أطلقتها مديرة أحد مراكز أبناء زايد، ساخرين من المعلومات التي قدمتها، معتبرين أن ما تبقى عليه هو معرفة علم الغيب وموعد موتها وكم عمرها.