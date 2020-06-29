رئيس لجنة الوساطة توت قلواك يلتقى مبارك الفاضل

التاريخ: 28-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة التقى رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي بمنزله مساء الاحد وفد دولة جنوب السودان برئاسة توت قلواك المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس لجنة الوساطة للسلام في السودان والوفد المرافق له. Advertisements واطلع الوفد بحسب ( سونا ) الفاضل علي آخر المستجدات في ملف السلام مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان والمشاورات الجارية حاليا في الخرطوم لتجاوز النقاط العالقة، واشاد الفاضل بالجهود التي ظل المستشار توت قلواك يقوم بها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية لإحلال السلام و ثمن حرص واصرار الرئيس سلفا كير مياراديت وحكومة جنوب السودان علي إحلال السلام في دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الازرق و نقل المهدي إلي توت قلواك وجهة نظر الحزب والحلول التي يري أن من شأنها تجاوز النقاط العالقة في ملف السلام. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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