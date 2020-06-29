سنار تتأهب لاعلان نتيجة امتحان الاساس

أكدت دكتورة مناهل موسي عبد الله مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية سنار، الوزير المكلف، وفق ( سونا ) ان وزارتها اكملت جميع الترتيبات لإعلان نتيجة امتحانات شهادة مرحلة الأساس يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٠٢٠/٧/١م عبر مؤتمر صحفي يبث علي الهواء مباشرة الساعة الحادية عشر صباحا بمشاركة أجهزة الإعلام القومية والولائية.

وكانت امتحانات مرحلة الأساس ولاية سنار قد اجرت في مارس الماضي، ثم اعقب ذلك إجراءات التصحيح والكنترول وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة مع التزام صارم بالتدابير الاحترازية والوقائية منعاً لانتشار فيروس كورونا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )