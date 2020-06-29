الشمالية : توجيه للاجهزة الامنية بعدم اعتراض أي مسيرة سلمية

اكد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري ان التظاهر والخروج في مسيرات حق مشروع كفله القانون والدستور مشيرا الي ان حكومة الولاية تابعت ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الدعوات للتظاهر في الثلاثين من يونيو الجاري،

وانها اصدرت توجيهاتها للاجهزة الامنية بعدم اعتراض أي مسيرة سلمية تخرج في كل محليات ومدن وقري الولاية.وطالب الساعوري وفق (سونا ) المواطنين الذين يرغبون في المشاركة في المسيرات المتوقع خروجها بعد غد الثلاثاء الالتزام بالبرتكول الصحي والابتعاد

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )