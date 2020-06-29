اكد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري ان التظاهر والخروج في مسيرات حق مشروع كفله القانون والدستور مشيرا الي ان حكومة الولاية تابعت ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الدعوات للتظاهر في الثلاثين من يونيو الجاري،
وانها اصدرت توجيهاتها للاجهزة الامنية بعدم اعتراض أي مسيرة سلمية تخرج في كل محليات ومدن وقري الولاية.وطالب الساعوري وفق (سونا ) المواطنين الذين يرغبون في المشاركة في المسيرات المتوقع خروجها بعد غد الثلاثاء الالتزام بالبرتكول الصحي والابتعاد
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر الشمالية : توجيه للاجهزة الامنية بعدم اعتراض أي مسيرة سلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.