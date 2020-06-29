مستشار البرهان : الإجراءات الأمنية عمل احترازي و إنجاح لمسيرة (30) يونيو

قال المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش رئيس المجلس السيادي، العميد ركن د. الطاهر أبوهاجا أن ما شاهده المواطنون اليوم من إجراءات أمنية، شاركت فيها كل القوات النظامية لا يعدو عن كونه عمل احترازي طبيعي، تحوطي لضمان تثبيت ركائز الأمن القومي،وإنجاح مسيرة 30 يونيو، وليس إعاقتها كما يروج البعض من إشاعات تتحدث بعضها عن إنقلاب عسكري.

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وغير ذلك من الأكاذيب التي تهدف إلى إثناء المواطنين عن رغبتهم في التعبير عن أشواقهم وتطلعاتهم المشروعة وقال أبوهاجا في مقالة له، عن “فقه الأولويات” اليوم، أن البلاد تمر بظروف استثنائية صعبة، تتطلب تضافر الجهود وإعلاء قيم الوطنية والتجرد والترفع عن الصغائر ومحاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب واكد بحسب صحيفة السوداني إن القوات المسلحة شريك أصيل في الثورة، و إنحازت منذ تفجرها للتغيير وساندته ودعمته وستظل وقال ان الثورة نجحت في اقتلاع النظام السابق، لكننا نحتاج إلى ثورة ذهنية وعقلية حقيقية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)