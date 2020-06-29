شركة المواصلات توقف ترحيل الكوادر الطبية لمستشفيات الخرطوم

قررت شركة المواصلات العامة اليوم إيقاف ترحيل الكوادر الطبية بكل مستشفيات ولاية الخرطوم التزاما بالإجراءات الآمنية و امتثالا للتوجيهات الصادرة حول إغلاق الكباري.

وعبر محمد ضياء الدين مدير عام الشركة عن اسفه لاتخاذ الخطوة بعد أن فشلت كل محاولات معالجة الأمر وبعد ان تم حجز ومنع البصات من المرور وقطع الكباري.

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واكد في بيان صحفي وفق ( سونا) ان الشركة على استعداد لمباشرة عملها التطوعي من اجل خدمة الجيش الأبيض والمرضى والمحتاجين بعد معالجة الاسباب التي أدت لتوقفها واعرب عن اسفه لإيقاف تقديم خدمات الشركة المهمه ، لعلاقة هذه الخدمات بالظروف الصحية المعلومه التي تواجه البلاد.

و اشار البيان الى ان اسطول الشركة يفوق ١٠٠ مركبة تعمل منذ اليوم الأول للحظر تطوعا ولمدة ٢٤ ساعه في اليوم، مجانا بما في ذلك فريق العمل التطوعي المتكامل من السائقين والكادر الفني والإداري .

واوضح ان شركة المواصلات قامت خلال فترة الحظر بترحيل أعداد ضخمة من الكوادر العاملة لاكثر من ٥٤ مستشفى عام و عدد من مستشفيات القطاع الخاص، كذلك مركز الأورام وبنك الدم، بالإضافة لتغطية عدد ٣٤ مركز لغسيل كلي، كما تم ترحيل مرضى الغسيل الكلوي من وإلى منازلهم.

واضاف انه تم نقل عدد من الجثامين لبعض الذين توفاهم الله أثناء فترة الحظر واشار المدير العام للشركة ان متوسط الترحيل خلال الأسبوع الواحد بلغ ٤٤ ألف شخص من الكوادر العاملة بالحقل الطبي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )