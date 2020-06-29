تمديد حظر التجوال حتى الـ (7) من يوليو

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية تمديد فترة الحظر الصحي بولاية الخرطوم لأسبوع اضافي بنفس مواقيته وترتيباته الحالية وذلك في الفترة من الثلاثاء الثلاثين من يونيو وحتى السابع من يوليو على أن يبدأ التدرج في رفع الحظر اعتبار من الاربعاء 8 يوليو .
وقال بروفيسور صديق تاور رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في منبر (سونا) مساء الأحد أن التدرج في رفع الحظر سيبدأ بالسماح للمواطنين بالحركة من الخامسة صباحا وحتى السادسة مساء والسماح التدريجي بمزاولة العمل وفقا لإجراءات تهيئة المواقع بما يتماشى مع الظروف الصحية
وأكد تاور أن اللجنة اجازت توصية ولاية الخرطوم بأن تستعد المحليات للعودة المتدرجة وتهيئة الاسواق ومواقع العمل ومواقف المواصلات خلال الفترة المحددة .
وقال تاور في البيان رقم (7) للجنة العليا للطوارئ الصحية أن الإجراءات المتعلقة بالحظر الصحي في الولايات متروكة لتقديرات السلطات الولائية وفقا للأحوال الصحية الخاصة بولاياتهم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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