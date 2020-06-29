المالية تستلم أسهم عبد الباسط حمزة في فندق السلام

تسلمت وزارة المالية الاسهم التى استردتها لجنة تفكيك النظام من رجل الأعمال عبد الباسط حمزة بفندق السلام الخرطوم (روتانا سابقا) والبالغة ٣٥% من جملة اسهم الفندق.

وعقد وفد من وزارة المالية برئاسة مدير ادارة السلع الاستراتيجية على خليفة عسكورى وممثل الوزارة فى لجنة ازالة التمكين بمشاركة مدير ادارة استلام الاصول المستردة بالوزارة عبد الحفيظ محمد احمد اجتماعا مع ادارة الفندق بحضور عدنان ديوب مدير الفندق ومستشار مجلس الادارة. الفاضل دياب المحامى وقال عبد الحفيظ محمد احمد بحسب صحيفة أخر لحظة ان الوزارة شرعت فى استرداد واستلام نصيبها باكمال الاجراءات القانونية فى اقرب فرصة حتى تتمكن من شغل موقعها فى مجلس ادارة الفندق. وطالب الوفد ادارة الفندق بتطمين المستثمرين بأن استثماراتهم تجد الحماية القانونية الكافية من الدولة وان كافة اجهزة الدولة تعمل على تأكيد تلك الحماية.

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من جانبه طمأن عسكورى ادارة الفندق أن سياسة الحكومة الانتقالية عدم المساس بالاستثمارات الخارجية تحت اى ظرف وان عمل لجنة تفكيك النظام يتعلق فقط بالافراد السودانيين الذين تحصلوا على اموال واصول بطرق غير مشروعة.

من جانبه قال عدنان ديوب مدير الفندق انه سينقل تلك التطمينات الهامة للمستثمرين كما اكد عزمهم على الحفاظ على الاداء المتميز للفندق ليستمر كواجهة مهمة للعاصمة مؤكدا على كامل التعاون مع وزارة المالية كشريك فى الفندق ومتابعة اكمال الاجراءات القانونية لتحويل الاسهم لصالحها

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )