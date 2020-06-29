والى الجزيرة : صرف مرتب مايو للعاملين بالولاية غد

أعلن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف عن بدء صرف مرتبات شهر مايو المنصرم للعاملين بالولاية إعتباراً من يوم غد الإثنين . Advertisements وأكد الوالي أن زيارته لوزارة المالية الاتحادية قد أسهمت في معالجة كل العقبات التي تواجه مرتبات العاملين في الولاية بصورة نهائية، معلنا إلتزام الوزارة بصرف مرتبات شهري مايو ويونيو للعاملين بهيئة مياه الولاية لحين توفيق أوضاع الهيئة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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