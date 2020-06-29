القضاء اللبناني يمنع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من إجراء مقابلات مع السفيرة الأمريكية في بيروت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر القضاء اللبناني يوم أمس قرارا منع بموجبه وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من إجراء مقابلات أو أخذ تصريحات من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا لمدة عام.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور محمد مازح أصدر قرارا يمنع وسائل الإعلام اللبنانية والأجنبية العاملة في لبنان من إجراء أي مقابلة أو حديث أو تصريح مع السفيرة الأميركية لمدة سنة وذلك تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة معينة وإلزامها بدفع مبلغ مالي.

وبحسب القرار أبلغت وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالقرار لتعميمه على الوسائل الإعلامية.

ويأتي هذا القرار بعد دعوى قدمت للمحكمة ضد تصريحات للسفيرة شيا تدخلت من خلالها في الشأن الداخلي اللبناني وأعربت عن مواقف تحريضية ضد المقاومة.