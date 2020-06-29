بدون جمهور.. تحديد موعد إستئناف مباريات كرة القدم في السودان

الخليج 365 :

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السودان ي، استئناف النشاط بمختلف البطولات، ابتداء من منتصف أغسطس القادم، على أن تُستكمل مباريات الموسم الكروي الحالي، بدون جمهور، في أعقاب توقف استمر منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد كمال شداد ، في تصريحات عقب اجتماع للمجلس اليوم الأحد، إن الاتحاد تسلم موافقة من لجنة الطوارئ الصحية باستكمال الموسم وفق الاشتراطات الصحية المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأشار إلى أن اجتماع المجلس اتخذ قراره بالتصويت باستكمال الموسم الرياضي الحالي، مع العودة للجنة المسابقات لتنفيذ القرار، وبرمجة المنافسات في مختلف مستويات الدوري والكأس، إضافة إلى عودة نشاط معسكر المنتخب الوطني، موضحا أنه دارت مناقشات حول إلغاء الموسم الحالي وبدء موسم جديد، وجرى التصويت على الاقتراحين، وتقرر عدم إلغاء الموسم الحالي واستكماله.

وأضاف أن لجنة الطوارئ الصحية قررت عودة مباريات كرة القدم على أن تُلعب بدون جماهير، تنفيذا التدابير الصحية.