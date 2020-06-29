سوداكال : المدرب القادم وطني وهذه حقيقة مفاوضات كفاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد رئيس نادي المريخ آدم سوداكال، أن مجلس إدارة النادي يتحسب لصدور قرار باستئناف النشاط الرياضي واستكمال الموسم الحالي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ(الصيحة)، بأنه حال خرج إجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام بقرار باستئناف النشاط فسنشرع على الفور في إنجاز كل الترتيبات اللازمة لعودة التدريبات وسنقوم باخطار اللاعبين وتجميعهم لبدء الإعداد.

وأوضح سوداكال: “المعد البدني ومدرب الحراس موجودون بالخرطوم وسنقوم خلال الأيام القليلة المقبلة حال إعلان عودة النشاط بالتعاقد مع مدير فني”.

وحول هوية المدرب القادم للفريق وإن كان أجنبياً أم وطنياً، قال سوداكال: “سنكمل الموسم الحالي بمدرب وطني وذلك لعدة اعتبارات أولها أن الظروف الحالية في العالم ككل لا تساعد على التعاقد مع مدرب أجنبي، كما أن استئناف النشاط لا يعني بأي حال نهاية الوباء وبالتالي ستكون كل الاحتمالات حول وصول الموسم لنهايته واردة وبالتالي الأفضل في هذه الظروف استكمال الموسم بمدير فني وطني”.

وحول الأنباء التي ترددت في وقت سابق عن مفاوضات مع المدرب الوطني الشاب كفاح صالح، قال رئيس نادي المريخ: “تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة ومع احترامنا الكامل لكفاح والنتائج المميزة التي حققها مع الأندية التي أشرف عليها إلا أننا لم ندخل معه في مفاوضات كما أنه ليس من ضمن الخيارات المطروحة في المجلس لإكمال الموسم”.

وأكد سوداكال لـ(الصيحة)، أن الفريق يمكن أن يعود لأداء التدريبات حال استئناف النشاط بالقلعة الحمراء حال تأكد عدم تأثير هذه الخطوة على الأعمال الجارية حيث قطع العمل بالملعب شوطاً بعيداً، وسنبذل قصارى جهدنا حال استكمال الموسم على خوض جولاتنا المتبقية في القلعة الحمراء من خلال مضاعفة العمل لإكمال النواقص المتبقية.