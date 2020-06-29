إنخفاض مفاجئ في أسعار الاسمنت بنسبة 50%

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل طن الاسمنت هبوطا مفاجئا بسوق وادي حلفا بنسبة 50%حيث انخفض سعر الطن إلى 13 الف جنيه بدلا عن 26 و 23 الف جنيه للطن في الأسبوع الماضي وذلك بسبب دخول كميات كبيرة منه عبر معبر اشكيت فيما سجل سعر طن الاسمنت بالخرطوم مابين 23 الى 24 الف جنيه .

وكشف أحد الموردين لوكالة الانباء (سونا) وصول كميات مقدرة من الأسمنت معبر اشكيت كما أن هنالك كميات أكبر في انتظار دخولها السودان مما إنعكس على سعر طن الأسمنت فى البلاد وهبوطه إلى جانب الإسراع في فحص العينات من جهة هيئة المواصفات بالخرطوم.

وشهد المعبر تكدس الشاحنات المصرية في المنطقة المحايدة به نتيجة ضعف سحب البضائع وتفريغها مما خلق تكدس واصطفاف الشاحنات في الجانب المصري في انتظار دخولها معبر قسطل.

Advertisements

ووصل إمتداد تكدس الشاحنات المصرية الى ما يقارب 20 كم في الجانب المصري .

يذكر أن معبر اشكيت حدد في وقت سابق استقبال عدد 20 مركبة في المنطقة المحايدة.

وأصدرت هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مكتب حلفا نشرة بحسب (سونا) أكدت فيها جاهزية وحداتها الناقلة للبضائع لاستقبال رسائل الموردين والصادر بين ميناء السد العالي ووادي حلفا مع توفير كافة الاشتراطات الحجرية الصحية لأطقم الوحدات.