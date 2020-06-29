مجلس إدارة اتحاد الكرة يقرر إستكمال الموسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة السوداني قرارا قضي باستكمال الموسم الكروي ابتداء من ١٥ اغسطس القادم.
وعقد مجلس إدارة الاتحاد، اجتماعا بفندق السلام روتانا صباح اليوم ( الأحد) في حضور رئيس الاتحاد كمال شداد، وأعضاء المجلس.
وقال رئيس اتحاد الكرة، كمال شداد انهم تسلموا موافقة من قبل لجنة الطواري الصحية باستكمال الموسم وفق الاشتراطات الصحية المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا)
وأضاف بأن السلطات عقدت اجتماعا وامنت من خلاله على عودة مباريات كرة القدم على ان تلعب دون جماهير خلال الفترة القادمة.
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