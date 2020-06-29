توجيه للمصارف بتجفيف الصرافات من النقود في (٣٠) يونيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجه بنك السودان المركزي المصارف كافة بولاية الخرطوم بعدم تغذية الصرافات الآلية بالنقود وتجفيفها من المبالغ يوم بعد غد ٣٠ يونيو خاصة الصرافات بالأحياء الطرفية.

وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي على خلفية خطاب مدير شرطة ولاية الخرطوم والخاص بالاجراءات الإحترازية المصاحبة للدعوات للخروج في مليونية (30) يونيو.

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