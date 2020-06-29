دريد لحام يشن هجوما قويا على أمريكا ويوجه رسالة إلى المواطن السوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الفنان السوري، دريد لحام، هجوما شديد اللهجة، بسبب “قانون قيصر” الذي تفرضه واشنطن على سوريا لخنق اقتصادها وتجويع شعبها.

وقال دريد لحام، خلال مقابلة مع صحيفة “الوطن” السورية: “لا أحد ينظر إلى أمريكا كما لو أنها المنقذ، هي تمارس الظلم على العالم أجمع، بل حتى مع شعبها ليست رحيمة”.

وأبدى استغرابه من الذين يبحثون عن الحلم الأمريكي، قائلا: “وقد رأينا ذلك الحلم في عيون جورج فلويد، الذي قال إنه لا يستطيع التنفس”، مضيفا: “هذا جورج فلويد يحمل الجنسية الأمريكية. دولة مع شعبها ليست رحيمة، فكيف ستكون رحيمة مع الشعوب الأخرى؟”.

وأوضح الفنان السوري، أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، والتي كان آخرها “قانون قيصر”، ضاعفت معاناة الشعب السوري، مردفا: “أقول للمواطن السوري الله يعطيك العافية على هذا الصبر، ولكن للصبر حدود، والله يوقف معاك كي تكون صابراً أكثر، لأن الحياة صارت أصعب مما كنا نتصور”.