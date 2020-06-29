شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تحدث لواء شرطة سابق عمل مساعدا لوزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، عن اتفاق جمع بين الأخير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكم الإخوان.

وقال اللواء مجدي البسيوني للتلفزيون المصري: “استمرار الإخوان في الحكم كان سيتسبب في تفتيت وحدة الجيش والشرطة والشعب”.

وتابع “جماعة الإخوان قامت بهدم مديريات الأمن كما قتلوا رجال الشرطة المصرية، وسفكوا دمائهم منذ الثمانينات”.

وأضاف: “اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، بالاتفاق مع الرئيس السيسي والذي كان حينها وزيرا للدفاع على خداع الجماعة بأنه إخواني. كانوا يخططون لتعيين محمد البلتاجي وزيرا للداخلية”.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن جماعة الإخوان استطاعت اجتذاب العديد من العناصر بجهاز الشرطة لهم.

وأتم مجدي البسيوني “نحن فراعنة. كيف يخدعنا الإخوان؟”. سبوتنيك المادة السابقة حالة الطقس المتوقعة في الخليج 365 الأحد المقالة القادمة مطاردة وصدام متعمد بين سيارتين في مطاردة وصدام متعمد بين سيارتين في السعودية تنتهي بمشاجرة عنيفة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لواء مصري يكشف “اتفاقا سريا” بين السيسي ووزير الداخلية الأسبق بشأن الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.