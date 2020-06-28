عضو فى مجلس السيادة يبحث مفاوضات السلام مع ممثل يوناميد

الأحد 28 يونيو 2020

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، في الخرطوم، اليوم الأحد، مع جيريمايا مامابولو رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، تطورات مفاوضات السلام السودانية.



وقال جيريمايا مامابولو - في تصريح صحفي - إنه اطلع، خلال اللقاء، على سير وتطورات عملية التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة، والجهود المبذولة لتجاوز العقبات التي تواجهها، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الوساطة من جنوب السودان في دفع عملية التفاوض.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى مشاركة بعض الحركات في التفاوض في القريب العاجل، وعلى رأسها "حركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور".

وأكد مباركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للخطوات التي اتخذتها كافة أطراف عملية التفاوض، معربًا عن أمله بأن يفضي ذلك إلى سودان جديد ينعم بالسلام والاستقرار.