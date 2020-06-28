(10) مليون دولار لتوفير أدوية منقذة للحياة بصورة عاجلة

التاريخ: 28-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أجازت اللجنة الفنية الدائمة للسلع الاستراتيجية فى اجتماعها الاحد برئاسة السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس اللجنة بحضور محافظ بنك السودان المركزى توفير (10 ) مليون دولار بصورة مبدئية كخطوة إسعافية عاجلة لتوفير الدواء والأدوية المنقذة للحياة حيث تم إيداع تلك المبالغ وفق سونا لدى بنك السودان المركزي لتكون تحت تصرف هيئة الإمدادات الطبية بوزارة الصحة الاتحادية وجارى المعالجة لتكملة المبلغ إلى 25 مليون دولار فى الأيام القليلة القادمة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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