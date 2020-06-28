رئيس بعثة اليوناميد بالسودان حركة عبد الواحد ستشارك فى التفاوض قريبا

التاريخ: 28-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمكتبه بالقصر الجمهوري الاحد جيريمايا مامابولو رئيس بعثة اليوناميد بالسودان. Advertisements وأوضح جيريمايا في تصريح صحفي وفق (سونا) بأنه اطلع على سير وتطورات عملية التفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح والجهود المبذولة لتجاوز العقبات التى تواجهها، وقال إن اللقاء تطرق الى مشاركة بعض الحركات فى التفاوض فى القريب العاجل وعلى رأسها حركة عبد الواحد نور. وأكد مباركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للخطوات التى اتخذتها كافة اطراف عملية التفاوض ، معربا عن أمله بأن يفضى ذلك إلى سودان جديد ينعم بالسلام والاستقرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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