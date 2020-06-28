الدعم السريع ينفي اتهامات حكومة الوفاق الليبية

نفت قوات الدعم السريع السودانية اتهامات حكومة الوفاق بإرسال أو السماح لمسلحين بالذهاب إلى ليبيا، مؤكدة وفق العربية نت بأنها تحمي حدود السودان ولا تسمح بنقل مسلحين لليبيا وكانت وسائل إعلام تابعة للوفاق الليبية قالت إن مرتزقة من السودان وتشاد دخلوا إلى ليبيا للقتال مع الجيش الوطني الليبي.

ونفى الجيش الليبي اتهامات مماثلة واتهم الوفاق وتركيا بنقل المرتزقة السوريين للقتال مع ميليشيات الوفاق وهي الاتهامات التي أكدها المرصد السوري وفيديوهات أظهرت اعترافات مرتزقة في قبضة الجيش الوطني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )