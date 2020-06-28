اتحاد الكرة يقرر استئناف النشاط الرياضي

التاريخ: 28-يونيو-2020
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أعلن اتحاد كرة القدم السوداني في اجتماعه الذي عقده اليوم الأحد، استئناف النشاط الرياضي في الخامس عشر من أغسطس المقبل.
وحسم التصويت القرار بعد أن صوت “9” من الأعضاء على استئناف النشاط وعودة الدوري الممتاز، فيما صوت “7” أعضاء ضد القرار ليحسم الاتحاد الموقف ويعلن عودة المسابقات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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