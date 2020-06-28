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اتحاد الكرة يقرر استئناف النشاط الرياضي

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التاريخ: 28-يونيو-2020

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اتحاد الكرة يقرر استئناف النشاط الرياضي

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني في اجتماعه الذي عقده اليوم الأحد، استئناف النشاط الرياضي في الخامس عشر من أغسطس المقبل.

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وحسم التصويت القرار بعد أن صوت “9” من الأعضاء على استئناف النشاط وعودة الدوري الممتاز، فيما صوت “7” أعضاء ضد القرار ليحسم الاتحاد الموقف ويعلن عودة المسابقات.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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