تجمع المهنيين:مواكب الثلاثين من يونيو لتأكيد أن لا مجال للتهرب أو التلاعب بأهداف الثورة

اصدر تجمع المهنيين السودانيين اليوم بيانا اشار فيه إلى ان مواكب الثلاثين من يونيو تجئ إستكمالا لأهداف ثورة ديسمبر وتأكيدا علي مدنية الدولة وبسط سلطة الشعب على ثرواته.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

تجمُّع المهنيين السُّودانيين

بيان

مواكب الثلاثين من يونيو مواكب استكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتصحيح مسار الفترة الانتقالية، لإنهاء مظاهر التهاون والالتفاف على إرادة الشعب.

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مواكب الثلاثين من يونيو ليست للاحتفال؛ إنما لتذكير من نسوا أن قوى شعبنا الثورية هي الجذوة المتقدة تحت رماد التردد والبطء والمساومات.

مواكب الثلاثين من يونيو تخرج بأمر الشارع الحي؛ لتأكيد أن لا مجال للتهرب أو التلاعب بأهداف ثورة ديسمبر وعلى رأسها الوصول إلى سلام ينعم به كل من عانى ويلات الحرب، لتأكيد مدنية الدولة وبسط سلطة الشعب على ثرواته، ووضع إنسان السودان وموارده على طريق النماء والإنتاج ولمحاسبة القتلة والمفسدين.

مواكب الثلاثين من يونيو رسالة عنوانها الشعبُ ليس بغافلٍ مهما تمالك أو صَبَر.

إعلام التجمّع

28 يونيو 2020

الخرطوم(أخبار الخليج 365)