حالة الطقس المتوقعة في الخليج 365 الأحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: توقعت االأرصاد الجوية في السودان يشهد طقس الخليج 365 عواصف رعدية ممطرة في مناطق واسعة لمزيد من التفاصيل شاهد التقرير التالي المادة السابقة حزب مبارك الفاضل يهاجم قوى الحرية والتغيير

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