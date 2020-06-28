ولاية الخرطوم.. قفل كباري وأسواق ومعابر الولايات يومي الاثنين والثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتخذت لجنة أمن ولاية الخرطوم عددا من القرارات لتأمين احتفالات ذكرى ال30من يونيو عرفانا لثورة ديسمبر.

وتمثلت القرارات التي صدرت في اجتماع اللجنة الذي ترأسه الوالي د. يوسف آدم الضي (السبت) في

قفل الكباري قفلاً كاملاً بدون إستثناءات يومي التاسع والعشرين(الاثنين) والثلاثين من يونيو الجاري (الثلاثاء) و قفل المعابر للولايات دخولاً وخروجا

بجانب قفل الأسواق والمحال التجارية والخدمية حتى لا تكون عرضه لإستهداف المندسين.

وتجميد إصدار تصاريح مرور جديدة لحين إشعار آخر والتشديد على الحظر الصحي والالتزام الكامل بالموجهات والاشتراطات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا.

وتأمين موقف المواد التموينية ليومى 29و30 يونيو وتسليم حصص دقيق الخبز كاملة وتأمين موقف المواد البترولية.

ومصاحبة وكلاء النيابة لقوات التأمين لأتخاذ الاجراءات القانونية ميدانياً فى مواجهة المتفلتين

وناشدت اللجنة بحسب بيان ميزيل باسم الوالي حصلت (السوداني الدولية) على نسخة منه الثوار والمواطنين عامة لضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية فى الحفاظ على سلمية الاحتفالات وعدم التعدي على المقار الحكومية وممتلكات المواطنين والابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية.

كما ناشدت اللجنة الثوار بضرورة اليقظة بالتبليغ الفوري عن المندسين وإبلاغ القوات النظامية بوجودهم وعدم الدخول معهم فى مواجهات مباشرة وذلك إفشالاً لمخططهم الساعي الى جر الاحتفالات الى مستنقع العنف .

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