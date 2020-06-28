تعرفوا على التفاصيل الكاملة للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بحضور قحت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الاجتماع المشترك الذي عقد بالقصر الجمهوري اليوم بحضور رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وضم عددا من اعضاء مجلسي السيادة والوزراء، بمشاركة الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي وممثلين لقوي الحرية والتغيير. وبحث الاجتماع قضية السلام بالبلاد، واحياء ذكرى الثلاثين من يونيو، وتوافق المجتمعون حول القضايا العالقة في مفاوضات السلام، وضرورة التوصل الى اتفاق يقود الى سلام دائم قبل توجه وفد الوساطة وحركات الكفاح المسلح الي جوبا.

واكد الاجتماع الارادة السياسية القوية لتحقيق السلام باعتباره يمثل صدارة اولويات الفترة الانتقالية ، واشاد بالجهود الجبارة التي تبذلها حكومة دولة الجنوب من اجل تحقيق السلام في السودان.

واكد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ان الاجتماع بحث ما تم التوصل اليه في مفاوضات السلام مع كافة الاطراف مع رئيس الوساطة الجنوبية مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الامنية توت قلواك ود. ضيو مطوك مقرر الوساطة ووفد ممثلي قوي الكفاح المسلح المفاوضين في جوبا الذي ضم ياسر عرمان سعيد” الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار” ومحمد بشير عبد الله ابونمه “حركة تحرير السودان” واحمد تقد لسان “حركة العدل والمساوة”.

واضاف مانيس ان الاجتماع تناول القضايا العالقة في ملفات السلام ، وثمن زيارة وفدي الوساطة وقوي الكفاح المسلح للوطن للجلوس مع مكونات الفترة الانتقالية للوصول باسرع مايمكن الي توافق حول القضايا العالقة ،واشار مانيس الي ان وفد الوساطة وممثلي قوي الكفاح المسلح ومؤسسات الفترة الانتقالية والحاضنة السياسية ستجري حوار مساء اليوم ويوم غد من اجل التوصل الي نتائج نهائية تمثل بشريات لتسريع خطى السلام.

علي ذات الصعيد اكد رئيس الوساطة الجنوبية توت قلواك ان الوساطة ووفد حركات الكفاح المسلح قدمت رؤيتها لمعالجة القضايا العالقة في ملفات للاجتماع ، وبشر توت قلواك الشعب السوداني بقرب تحقيق السلام في السودان، واشار المستشار الامني للرئيس سلفاكير ان دولة جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفاكير عقدت العزم على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان ، مضيفا ان الوساطة حملت رسالة السلام معها الي الخرطوم وان وصول وفد حركات الكفاح المسلح الي السودان قبل توقيع السلام يؤكد جدية وجاهزية الجبهة الثورية لتحقيق السلام ، ولفت قلواك الى ان حركات الكفاح المسلح ناقشت كافة القضايا الوطنية.