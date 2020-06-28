السفارة السودانية تؤكد على تواصل رحلات تفويج العالقين من القاهرة الى الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكدت السفارة السودانية بالقاهرة على تواصل رحلات الطيران لتفويج العالقين من القاهرة الى الخرطوم حسب الجدول المعد مسبقا من سلطة الطيران المدنى .

جاء ذلك من خلال البيان التوضيحى الذى اصدرته السفارة اليوم حول مسارات رحلات العودة للعالقين

وشمل البيان الذى تلاه الوزير المفوض خالد ابراهيم الشيخ القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة بالانابة بحسب ( سونا ) شمل على عدة قرارات منها التاكيد على تواصل رحلات الطيران لاستكمال تفويج عودة العالقين من القاهرة الى الخرطوم، على حسب جداول سلطة الطيران المدني السودانية المعدة مسبقا.

وفيما يتعلق بالرحلات البرية عبر معبر ارقين، أشار البيان إلى انه تم الاتفاق مع شركة ابو عامر للرحلات السفرية لتسير رحلات للمواطنين السودانيين العالقين برحلات من القاهرة الى الخرطوم بسعر ( ١٠٠٠) جنيه مصري، على أن تبدأ هذه الرحلات اعتبارا من يوم الاربعاء الاول من يوليو ٢٠٢٠.

بخصوص مجمل الرحلات التي تم تسيرها من القاهرة الى الخرطوم اوضح البيان إلى انها شملت ١٥ رحلة طيران عبر شركات الطيران الثلاث، الخطوط الجوية السودانية وشركة تاركو وشركة بدر للطيران، تم بواسطتها ترحيل ٢٢٥٠ عالق سوداني فيما تم تفويج 3200 مواطنا بواسطة 65 بصا عبر المعابر حتى الخميس ٢٥ يونيو الجارى ليكون إجمالي عدد العالقين الذين عادوا لارض الوطن ٥٤٥٠ مواطن .

وقال السفير عبر بيانه ان هنالك ٢٧ باصا تحرك يوم الخميس 25 يونيو من القاهرة ومن المتوقع وصولها يوم امس السبت 27 يونيو الى الخرطوم.

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وأشار البيان إلى أن الضغط الكبير الذي تم على الكوادر الطبية في الأيام السابقة عبر الرحلات المكثفة، لاستقبال عدد كبير من العالقين السودانين حول العالم،اخر قليلا عن توالى البرمجة حيث قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، استئناف رحلات الباصات من القاهرة يوم الاربعاء القادم الاول من يونيو.

اشار البيان إلى أنه تلاحظ، أن بعض ضعاف النفوس وتجار الازمات، قامو باستغلال أزمة العالقين، فاخلو بنظام التفويج وذلك ببيع تذاكر الباصات المجانية.

بخصوص استئناف السفارة لنشاطها، ذكر خالد بأنه سيكون عقب الانتهاء من تفويج العالقين، وعليه فالسفارة تعتبر مغلقة إلى ذلك التاريخ.

وطالب سيادته من العالقين الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا، حيث أن الضغط كبير على الكوادر الطبية ومواقع الحجر، ونخشى في حالة مواصلتنا التفويج هذه الأيام، بالتسبب في إغلاق المعبر مرة أخرى والعودة إلى نقطة الصفر،

من جهة أخرى أشار مصدر بشركة ابو عامر للرحلات السفرية بأنهم واعتبار من اليوم الأحد، سيباشرون في تفويج وبيع تذاكرهم للعالقين السودانيين، فقط عبر مكاتبهم المعروفة.