هدي اللعب يا وجيه..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*باختصار!

*من غير زعل ..هديء اللعب يا وجيه!

*المسالة اكبر من تصريح وحديث وكلام يمكن ان يتم تداوله عبر الوسائط المختلفة ويشير الي انك موجود في الوسط الرياضي وتمثل وزارة الشباب والرياضة التي تقودها الباشمهندسة المكافحة ولاء البوشي والتي تسعى لايجاد موطيء قدم لوزراة ظلت مهمشة منذ الاستقلال وحتى الان ولم يات لها وزير قدم ما يمكن ان يحفظه له التاريخ لان الحكومات المتعاقبة لم تعر الرياضة ادنى التفاتة ولم تجعل لمسئوليها ومنسوبيها قيمة تذكر رغم ان الرياضة تشغل نصف هموم الشارع السوداني اكثر من اي وزارة اخرى بما فيها وزارات ترتبط ارتباطا وثيقا بقوت المواطن ومصادر دخله!

*الحديث قطعا معني به الاستاذ ايمن سيد سليم بن احد عمالقة الرياضة السودانية واحد الذين وضعوا في تاريخها بصمة لا تمحى ويشغل الشاب النشط منصب وكيل وزارة الرياضة الان بعد ثورة الشباب الاخيرة وقد جاءت تصريحاته الاسبوع المنصرم فيها الكثير من عنفوان الشباب الذي يمكن ان يؤدي بتلك النصريحات الي ما لا يحمد عقباه باعتبار ان الوزارة ليست لها اية صفة تتدخل بها في القرار الفني وتسعى لايقاف النشاط او تحريم عودته ومن جديد بعد ان خفت القبضة الحديدية لجائحة كورونا وبدا العالم يستفيق شيئا فشيئا وبدات الحياة تعود الي طبيعتها تدريجيا وقد جاءت تصريحات السيد وكيل وزارة الشباب الرياضة مليئة بالحماس والرغبة في تاكيد سلطة الوزارة التي لا ينكرها احد فيما يليها من قرارات ونحن بامانة ننتظر ان تعود هيبة الوزارة في ملفات اكثر اهمية تتمثل في اعادة النظر في قانون هيئات الشباب والرياضة الاخير وتنظيم سمنار او ورشة يتم الدعوة لها من قبل الوزارة لتنقيح القانون وتعديل بععض النقاط التي خصمت الكثير من تطور الرياضة السودانية وفي مقدمتها تاكيد الفقرة التي تتحدث عن توسيع ماعون عضوية الجمعية العمومية ودخول كافة الاتحادات المحلية في السودان في الوقت الذي نادى فيه المهتمون بضرورة ان تقتصر العضوية علي اندية الدرجة الممتازة والاتحادات التي لديها فرق في الدرجة الممتازة الي جانب عدد من الرياضيين المتعلمين الذين يمكن ان يضيفوا للرياضة السودانية!

*جاءت تصريحات الاستاذ ايمن سيد سليم غير منطقية وفيها تدخل سافر في جوانب فنية لا علاقة للوزراة بها حيث ان الوزارة والاتحاد يشتركان في هم واحد وهو تطوير النشاط الرياضي ودعم مسيرة كرة القدم السودانية والحرص علي استمرارية النشاط وليس منعه او تحجيمه كما قال سيادته وقد جاءت تصريحاته الاذاعية تقول ا ..( أنه لاعودة للنشاط الرياضي في البلاد الا بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة التي بدورها الان تجري إتصالات ومشاورات واستفسارات حول الوضع الصحي ذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية.. مؤكداً أن دور الوزارة الحفاظ على صحة الرياضيين، خاصة وأن هياكل الوزارة شاركت في محاور عدة في مبادرات دفع الجائحة عن البلاد.. وحول دور الوزارة المأمول الآن وتشريعاتها وضرورة وجودها بشكل فعلي وليس تشريفي قال أيمن إن الوزارة الآن تسير في مسار التصحيح من آجل إعادة الدور الرائد للوزارة.. وأكد أن المناشط الرياضية هُجرت وأصبحت بلا نشاط فعلي وحقيقي ما يجعل المسؤلية مضاعفة وضرورة تحقيق نجاحات على مستوى المشاركات القادمة بعد استئناف النشاط الخارجي ووضع كل الإمكانيات تحت تصرف الاتحادات ودعمها.. في الختام أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المهندس ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة.. بخير وباشرت مهامها وكانت موجودة في كل الإجتماعات في الأسبوع الماضي).

*حقيقة نحن لا ننكر دور الوزارة الذي يجب ان تلعبه ولكن في الحدود المسوح بها ليس التدخل في القرار الفني علما بان الرد الذي قدمه البروف كمال شداد يشمل جانبا مهما في ان القرار الفني محمي بقرار قضائي الي جانب ان الشان الرياضي في جوانب عديدة يعتبرمحميا بامر الفيفا ويكفي شاهدا ما حدث ابان تدخل الدولة في قت سابق ما ادي الي تعليق النشاط الرياضي في السودان الي ان تمت الاستجابة بالتراجع عن قرارات الجمعية العمومية التي رفضتها الفيفا ثم الاهم ضرورة ان يتجه الجميع نحو البناء واعادة العافية للرياضة وليس الصدام والخلافات والمعارك التي اقعدت الرياضة السودانية ..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

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*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!