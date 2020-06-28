أتنين نفعت معاهم كورونا .. (المريخ وسمية الخشاب) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* في بداياته الفنية غنى الفنان حسين الصادق أغنية تقول : ( ما في صورة بتجيب خطيب وكل شي قسم ونصيب) .

* وفعلا الصورة ما بتجيب خطيب .

* لو وزعت الفتاة صورتها لعدد ألف شاب يمكن أن لا يأتيها خطيبا منهم .

* زمان يجيبو ليك صورة البت تشوفها طوالي بتقرر الزواج .

* لانو في الزمن داك (الأخلاق مضمونة) .

* الفرق بين بت وبت يحدثه (الشكل) وليس المضمون (المضون) .

* حاليا الفرق بين بت وبت يحدثه (المضون) وليس الشكل .

* والأخلاق ما بتظهر في الصورة .

* عشان كده قال ليك (ما في صورة بتجيب خطيب) .

* وبرضو ما في صورة بتسجل ليها لاعب .

* أمس ضجت مواقع التواصل بصورة جمعت نجم الهلال أطهر الطاهر بمشجع المريخ عصام قدالة .

* الصورة رفعت معنويات أهل المريخ و(الناس في المريخ نادر جدا معنوياتهم ترتفع بعد ذهاب الكوز جمال الوالي) .

* البرفع معنوياتكم فات .

* الكوز عدى فات .

* صورة أطهر مع مشجع المريخ جعلتهم يظنون أن أطهر أقترب من ديارهم .

* ظنوا كده .

* وهم أصلا في حالة ظنون .

* مشجع المريخ و(الله أعلم) عصام قدالة فرحان بصورة أطهر.

* أنا أقول مشجع المريخ و(الله أعلم) لانو ما في ما يثبت إنو الراجل ده مريخابي .

* اذا كان جمال الوالي ذات نفسو هلالابي .

* جمال الوالي كان هلالابي ومشى بقى كوز واتقلب مريخابي و(زرعو) في المريخ .

* يعني دايرو يكون كوز وهلالابي؟

* المهم .

* عصام قدالة داير يدغدغ مشاعر المريخاب بصورة مع أطهر.

* مسكين ما عارف (ما في صورة بتجيب خطيب) .

* انت لو داير تدغدغ مشاعر جماعتك ديل قول ليهم أنا بعمل ليكم تيم (يتخطى مرحلة التمهيدي) .

* أربع سنين متتالية طيران من التمهيدي في سابقة ربما لم يسجلها أي فريق أفريقي.

* ولو ما كورونا دي كان ممكن تكون خمس سنين متتالية طيران من التمهيدي .

* لكن كورونا جاتهم في جرح.

* أصلا كورونا دي نفعت مع أتنين : (المريخ وسمية الخشاب) .

* سمية الخشاب كانت على وشك أن تخسر قضيتها مع طليقها ولكن الحظر أغلق المحاكم .

* والمريخ كان على وشك أن يلعب تمهيدي (صحبة راكب) لكن كورونا فرضت على الكاف إلغاء التمهيدي .

* يعني السنة الجاية دوري الأبطال (زايدنو موية) .

* أطفال افريقيا بتوع التمهيدي ح يعملوا لينا زحمة .

* المهم .

* نرجو من مشجع المريخ عصام أن يعلق صورته مع أطهر في صالون منزلهم العامر ويجي الجوهرة يستمتع باطهر وإخوانه في الموسم القادم .

* صورتك مع أطهر دي زي صورة البشير مع فانلة ميسي.

* وبمناسبة أطهر.

* كلما أحس بإحباط بسبب الحظر وفجأة أتذكر إنو الهلال فيهو عبد الروؤف تجدني أبتسم.

* لما تتذكر بعد كورونا في عبد الروؤف لازم تبتسم وتفرح .

* عبد الروؤف وبشة الصغير واطهر ابوعاقلة وموفق وشيخو ومحمد الرشيد .

* تيم كارب .

* نحن محمد الرشيد ما بنتصور معاهو .

* نحن ما بتوعين صور .

* بتوعين (بصمة) نحن .

* وبتوعين (عبرت ولا ما عبرت) .

* وعلى فكرة .. محمد الرشيد قرأ الخطاب .

* ورد الخطاب ح يكون قريبا في مكاتب الإتحاد .

* ود الرشيد يا جانا ويا كمان جدد للمريخ بي (٧) مليار .

* وفي الحالتين هو الكسبان.

* وعهدنا معاك يا أبو حميد يا تجينا و يا كمان تشيل كل الموجود في خزنة المريخ (ده لو عندهم خزنة أصلا) .

* بخلاف محمد الرشيد يجب أن يدخل الهلال في مفاوضات جادة مع رمضان عجب .

* نحن ما خسرانين حاجة ، نفاوضو لو جا يجتهد ويدخل التشكيلة ، ولو ما جا يكون استفاد ماليا من المريخ .

* السنة دي إلا تعملوا ليكم حاجة تسموها (القومة للمريخ) على وزن (القومة للسودان) .

* لكن قرش ما بنخلي ليكم .

* والعجب السنة الجاية .

* السنة الجاية بيبو فاكي والتش فاكي .

* الإتنين ديل إلا تدوهم طابق شاخور .

* (ضر كده) بس .

* أصلو ما عندنا مشكلة ، تاني لاعب يجدد عقدو للمريخ بأقل من ٧ مليار ما في .

* ولا تحلموا.

* وجمال الوالي ما برجع .

* يعني الهوا ضربكم.

* وده حالتو لسه لجنة إزالة التمكين ما جابت سيرتكم .

* لسه ما في زول أتكلم عن قروش المؤتمر الوطني التي شيد بها المريخ ملعبه .

* لسه.

* الغريق قدام .

* ونركب صافنات ونجيبة (نوباوية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* القمر بضوي وأنا شن بلاني بالنجوم ….. (أغنية طلبها محمد الرشيد ويهديها للتمهيداب) .