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أتنين نفعت معاهم كورونا .. (المريخ وسمية الخشاب) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* في بداياته الفنية غنى الفنان حسين الصادق أغنية تقول : ( ما في صورة بتجيب خطيب وكل شي قسم ونصيب) .
* وفعلا الصورة ما بتجيب خطيب .
* لو وزعت الفتاة صورتها لعدد ألف شاب يمكن أن لا يأتيها خطيبا منهم .
* زمان يجيبو ليك صورة البت تشوفها طوالي بتقرر الزواج .
* لانو في الزمن داك (الأخلاق مضمونة) .
* الفرق بين بت وبت يحدثه (الشكل) وليس المضمون (المضون) .
* حاليا الفرق بين بت وبت يحدثه (المضون) وليس الشكل .
* والأخلاق ما بتظهر في الصورة .
* عشان كده قال ليك (ما في صورة بتجيب خطيب) .
* وبرضو ما في صورة بتسجل ليها لاعب .
* أمس ضجت مواقع التواصل بصورة جمعت نجم الهلال أطهر الطاهر بمشجع المريخ عصام قدالة .
* الصورة رفعت معنويات أهل المريخ و(الناس في المريخ نادر جدا معنوياتهم ترتفع بعد ذهاب الكوز جمال الوالي) .
* البرفع معنوياتكم فات .
* الكوز عدى فات .
* صورة أطهر مع مشجع المريخ جعلتهم يظنون أن أطهر أقترب من ديارهم .
* ظنوا كده .
* وهم أصلا في حالة ظنون .
* مشجع المريخ و(الله أعلم) عصام قدالة فرحان بصورة أطهر.
* أنا أقول مشجع المريخ و(الله أعلم) لانو ما في ما يثبت إنو الراجل ده مريخابي .
* اذا كان جمال الوالي ذات نفسو هلالابي .
* جمال الوالي كان هلالابي ومشى بقى كوز واتقلب مريخابي و(زرعو) في المريخ .
* يعني دايرو يكون كوز وهلالابي؟
* المهم .
* عصام قدالة داير يدغدغ مشاعر المريخاب بصورة مع أطهر.
* مسكين ما عارف (ما في صورة بتجيب خطيب) .
* انت لو داير تدغدغ مشاعر جماعتك ديل قول ليهم أنا بعمل ليكم تيم (يتخطى مرحلة التمهيدي) .
* أربع سنين متتالية طيران من التمهيدي في سابقة ربما لم يسجلها أي فريق أفريقي.
* ولو ما دي كان ممكن تكون خمس سنين متتالية طيران من التمهيدي .
* لكن كورونا جاتهم في جرح.
* أصلا كورونا دي نفعت مع أتنين : (المريخ وسمية الخشاب) .
* سمية الخشاب كانت على وشك أن تخسر قضيتها مع طليقها ولكن الحظر أغلق المحاكم .
* والمريخ كان على وشك أن يلعب تمهيدي (صحبة راكب) لكن كورونا فرضت على الكاف إلغاء التمهيدي .
* يعني السنة الجاية دوري الأبطال (زايدنو موية) .
* أطفال افريقيا بتوع التمهيدي ح يعملوا لينا زحمة .
* المهم .
* نرجو من مشجع المريخ عصام أن يعلق صورته مع أطهر في صالون منزلهم العامر ويجي الجوهرة يستمتع باطهر وإخوانه في الموسم القادم .
* صورتك مع أطهر دي زي صورة البشير مع فانلة .
* وبمناسبة أطهر.
* كلما أحس بإحباط بسبب الحظر وفجأة أتذكر إنو الهلال فيهو عبد الروؤف تجدني أبتسم.
* لما تتذكر بعد كورونا في عبد الروؤف لازم تبتسم وتفرح .
* عبد الروؤف وبشة الصغير واطهر ابوعاقلة وموفق وشيخو ومحمد الرشيد .
* تيم كارب .
* نحن محمد الرشيد ما بنتصور معاهو .
* نحن ما بتوعين صور .
* بتوعين (بصمة) نحن .
* وبتوعين (عبرت ولا ما عبرت) .
* وعلى فكرة .. محمد الرشيد قرأ الخطاب .
* ورد الخطاب ح يكون قريبا في مكاتب الإتحاد .
* ود الرشيد يا جانا ويا كمان جدد للمريخ بي (٧) مليار .
* وفي الحالتين هو الكسبان.
* وعهدنا معاك يا أبو حميد يا تجينا و يا كمان تشيل كل الموجود في خزنة المريخ (ده لو عندهم خزنة أصلا) .
* بخلاف محمد الرشيد يجب أن يدخل الهلال في مفاوضات جادة مع رمضان عجب .
* نحن ما خسرانين حاجة ، نفاوضو لو جا يجتهد ويدخل التشكيلة ، ولو ما جا يكون استفاد ماليا من المريخ .
* السنة دي إلا تعملوا ليكم حاجة تسموها (القومة للمريخ) على وزن (القومة للسودان) .
* لكن قرش ما بنخلي ليكم .
* والعجب السنة الجاية .
* السنة الجاية بيبو فاكي والتش فاكي .
* الإتنين ديل إلا تدوهم طابق شاخور .
* (ضر كده) بس .
* أصلو ما عندنا مشكلة ، تاني لاعب يجدد عقدو للمريخ بأقل من ٧ مليار ما في .
* ولا تحلموا.
* وجمال الوالي ما برجع .
* يعني الهوا ضربكم.
* وده حالتو لسه لجنة إزالة التمكين ما جابت سيرتكم .
* لسه ما في زول أتكلم عن قروش المؤتمر الوطني التي شيد بها المريخ ملعبه .
* لسه.
* الغريق قدام .
* ونركب صافنات ونجيبة (نوباوية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* القمر بضوي وأنا شن بلاني بالنجوم ….. (أغنية طلبها محمد الرشيد ويهديها للتمهيداب) .

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