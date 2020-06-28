أتنين نفعت معاهم كورونا .. (المريخ وسمية الخشاب) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* في بداياته الفنية غنى الفنان حسين الصادق أغنية تقول : ( ما في صورة بتجيب خطيب وكل شي قسم ونصيب) .
* وفعلا الصورة ما بتجيب خطيب .
* لو وزعت الفتاة صورتها لعدد ألف شاب يمكن أن لا يأتيها خطيبا منهم .
* زمان يجيبو ليك صورة البت تشوفها طوالي بتقرر الزواج .
* لانو في الزمن داك (الأخلاق مضمونة) .
* الفرق بين بت وبت يحدثه (الشكل) وليس المضمون (المضون) .
* حاليا الفرق بين بت وبت يحدثه (المضون) وليس الشكل .
* والأخلاق ما بتظهر في الصورة .
* عشان كده قال ليك (ما في صورة بتجيب خطيب) .
* وبرضو ما في صورة بتسجل ليها لاعب .
* أمس ضجت مواقع التواصل بصورة جمعت نجم الهلال أطهر الطاهر بمشجع المريخ عصام قدالة .
* الصورة رفعت معنويات أهل المريخ و(الناس في المريخ نادر جدا معنوياتهم ترتفع بعد ذهاب الكوز جمال الوالي) .
* البرفع معنوياتكم فات .
* الكوز عدى فات .
* صورة أطهر مع مشجع المريخ جعلتهم يظنون أن أطهر أقترب من ديارهم .
* ظنوا كده .
* وهم أصلا في حالة ظنون .
* مشجع المريخ و(الله أعلم) عصام قدالة فرحان بصورة أطهر.
* أنا أقول مشجع المريخ و(الله أعلم) لانو ما في ما يثبت إنو الراجل ده مريخابي .
* اذا كان جمال الوالي ذات نفسو هلالابي .
* جمال الوالي كان هلالابي ومشى بقى كوز واتقلب مريخابي و(زرعو) في المريخ .
* يعني دايرو يكون كوز وهلالابي؟
* المهم .
* عصام قدالة داير يدغدغ مشاعر المريخاب بصورة مع أطهر.
* مسكين ما عارف (ما في صورة بتجيب خطيب) .
* انت لو داير تدغدغ مشاعر جماعتك ديل قول ليهم أنا بعمل ليكم تيم (يتخطى مرحلة التمهيدي) .
* أربع سنين متتالية طيران من التمهيدي في سابقة ربما لم يسجلها أي فريق أفريقي.
* ولو ما كورونا دي كان ممكن تكون خمس سنين متتالية طيران من التمهيدي .
* لكن كورونا جاتهم في جرح.
* أصلا كورونا دي نفعت مع أتنين : (المريخ وسمية الخشاب) .
* سمية الخشاب كانت على وشك أن تخسر قضيتها مع طليقها ولكن الحظر أغلق المحاكم .
* والمريخ كان على وشك أن يلعب تمهيدي (صحبة راكب) لكن كورونا فرضت على الكاف إلغاء التمهيدي .
* يعني السنة الجاية دوري الأبطال (زايدنو موية) .
* أطفال افريقيا بتوع التمهيدي ح يعملوا لينا زحمة .
* المهم .
* نرجو من مشجع المريخ عصام أن يعلق صورته مع أطهر في صالون منزلهم العامر ويجي الجوهرة يستمتع باطهر وإخوانه في الموسم القادم .
* صورتك مع أطهر دي زي صورة البشير مع فانلة ميسي.
* وبمناسبة أطهر.
* كلما أحس بإحباط بسبب الحظر وفجأة أتذكر إنو الهلال فيهو عبد الروؤف تجدني أبتسم.
* لما تتذكر بعد كورونا في عبد الروؤف لازم تبتسم وتفرح .
* عبد الروؤف وبشة الصغير واطهر ابوعاقلة وموفق وشيخو ومحمد الرشيد .
* تيم كارب .
* نحن محمد الرشيد ما بنتصور معاهو .
* نحن ما بتوعين صور .
* بتوعين (بصمة) نحن .
* وبتوعين (عبرت ولا ما عبرت) .
* وعلى فكرة .. محمد الرشيد قرأ الخطاب .
* ورد الخطاب ح يكون قريبا في مكاتب الإتحاد .
* ود الرشيد يا جانا ويا كمان جدد للمريخ بي (٧) مليار .
* وفي الحالتين هو الكسبان.
* وعهدنا معاك يا أبو حميد يا تجينا و يا كمان تشيل كل الموجود في خزنة المريخ (ده لو عندهم خزنة أصلا) .
* بخلاف محمد الرشيد يجب أن يدخل الهلال في مفاوضات جادة مع رمضان عجب .
* نحن ما خسرانين حاجة ، نفاوضو لو جا يجتهد ويدخل التشكيلة ، ولو ما جا يكون استفاد ماليا من المريخ .
* السنة دي إلا تعملوا ليكم حاجة تسموها (القومة للمريخ) على وزن (القومة للسودان) .
* لكن قرش ما بنخلي ليكم .
* والعجب السنة الجاية .
* السنة الجاية بيبو فاكي والتش فاكي .
* الإتنين ديل إلا تدوهم طابق شاخور .
* (ضر كده) بس .
* أصلو ما عندنا مشكلة ، تاني لاعب يجدد عقدو للمريخ بأقل من ٧ مليار ما في .
* ولا تحلموا.
* وجمال الوالي ما برجع .
* يعني الهوا ضربكم.
* وده حالتو لسه لجنة إزالة التمكين ما جابت سيرتكم .
* لسه ما في زول أتكلم عن قروش المؤتمر الوطني التي شيد بها المريخ ملعبه .
* لسه.
* الغريق قدام .
* ونركب صافنات ونجيبة (نوباوية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* القمر بضوي وأنا شن بلاني بالنجوم ….. (أغنية طلبها محمد الرشيد ويهديها للتمهيداب) .
كانت هذه تفاصيل خبر أتنين نفعت معاهم كورونا .. (المريخ وسمية الخشاب) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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