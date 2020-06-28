وزير الإعلام: الاتحاد الإفريقي أعاد الزخم لمفاوضات سد النهضة بين الدول...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، السبت، إن الاتحاد الإفريقي أعاد الزخم لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. وأوضح وزير الإعلام السوداني، أن هناك نقاطًا قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق سد النهضة وتعمل الدول الثلاث على تجاوزها.

وشدد صالح على أن الإطار الإفريقي الذي أعلن عنه أمس لمفاوضات سد النهضة بني على اتفاقات سابقة بين الدول الثلاث. وأكد الوزير السوداني أن القضايا العالقة بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة محدودة ويتم التفاوض بشأنها.

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