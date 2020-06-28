مصرفي : هيكلة البنك الزراعي تزيد رأسماله

أوضح المدير السابق للبنك الزراعي قطاع الجزيرة فرع أبو عشر عبدالله محمد أن هيكلة البنك الزراعي لا تعني الاستغناء عن العاملين وإنهاء خدماتهم بل تهدف للتوسع في رأس مال البنك وزيادة التمويل وانتشار الفروع لتشمل كل المحليات بالولايات وزيادة المساحات الزراعبة.

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وقال في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إن القطاع الزراعي يحتاج لهيكلة ليتمكن من القيام بدوره، واصفاً القرار بالصائب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)