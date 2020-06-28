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تاجيل المؤتمر الصحفي للصيادلة حول الدواء لظهر الخميس القادم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 28-يونيو-2020

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تاجيل المؤتمر الصحفي للصيادلة حول الدواء لظهر الخميس القادم

اعلنت الكيانات الصيدلانية عن تاجيل مؤتمرها الصحفي الذي دعت له ظهر اليوم الأحد حول ازمة الدواء في السودان، بمقر تجمع المهنيين بقاردن سيتي، الى يوم الخميس القادم الساعة 12 ظهرا.

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وبحسب سونا تم التأجيل نسبة لاغلاق الكباري وما ترتب عليها من صعوبة الحركة والكيانات الصيدلانية، هي تجمع الصيادلة المهنيين، لجنة صيادلة السودان المركزية التجمع الصيدلي، اللجنة التسييرية لمستوردي الأدوية، اللجنة التسييرية لموزعي الأدوية، لجنة ملاك الصيدليات (الخرطوم).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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