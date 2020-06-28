عاجل.. إغلاق الشوارع المؤدية لمبنى القيادة العامة بالخرطوم

الأحد 28 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أغلقت السلطات السودانية الشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وشددت إجراءاتها الأمنية بعد دعوات لتنظيم مظاهرة مليونية الثلاثاء المقبل.

Advertisements وشددت القوات الأمنية إجراءاتها وبدأت حملة تفتيش وقائي، ورفعت درجة الجاهزية والاستعداد القصوى، وفقا لما أوردته "روسيا اليوم". كما بدأت إخلاء وسط الخرطوم من الباعة وإغلاق المحلات التجارية. وتتزامن هذه الإجراءات مع إطلاق العديد من الأطراف السياسية مثل "تجمع المهنيين"، و"تنسيقية لجان المقاومة"، لتنظيم مظاهرة مليونية، مطالبين بـ"إعادة تصحيح مسار الثورة"، وإصلاح الأجهزة الأمنية.

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