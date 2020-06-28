محمد الرشيد يطلب مبلغا ضخما لإعادة قيده للمريخ

الخليج 365 :

كشفت متابعات الصحيفة الدقيقة ان لاعب المريخ محمد الرشيد طلب مبلغا ضخما لإعادة قيده للمريخ وتفيد متابعات الصحيفة ان الرشيد طلب 8 مليار جنيه وهو ما جعل مجلس المريخ يعلق المفاوضات بينه واللاعب الى حين حسم بعض المتعلقات وخاصة ان المجلس كان قد قدم عرضه للاعب وهو 5 مليار جنيه بجانب المرتبات ويتوقع ان يرد اللاعب على المريخ خلال الساعات المقبلة.. وتفيد متابعات الصحيفة الدقيقة ان المبلغ الذي طلبه الرشيد هو تسليمه 8 مليار كاش فضلا عن المرتبات والتي طلب ان تصرف على نحو عشرين الف جنيه شهريا بجانب حوافز المباريات والاعانات الشهرية من سفر وعلاج سوى داخل او خارج السودان.