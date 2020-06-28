تراجع أسعار بعض البقوليات باسواق أمدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت بعض اصناف البقوليات م (السبت) انخفاضا ملحوظا في الأسعار بالمحلات التجارية واسواق محلية أمدرمان . وعزا تجار تحدثوا ل” السوداني الدولية ” الأسباب لتراجع قيمة الدولار إلى 127جنيه في السوق الموازي يوم الجمعة .

وقال التاجر عمر إبراهيم إن من ضمن البقوليات التي انخفضت أسعارها خلال يوم واحد ” البازيلا – الفاصوليا بانواعها -اللوبيا ” بالاضافة إلى العدس

واشار عمر إلى تراجع سعر الفاصوليا من 160 إلى 120 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر العدس في بعض المحلات التجارية والدكاكين باحياء المنطقة 200 جنيه للكيلو بدلا عن سعر 260 جنيه في السابق بينما بلغ سعر اللوبيا 140 جنيه .

من جانبه قال حسين الأمين تاجر بقوليات بسوق أمدرمان إن هذه الاصناف تحظى بطلب متزايد ومستمر من قبل المواطنين، وتوقع انخفاض كافة الأسعار بعد فك الحظر بالكامل بولاية الخرطوم مؤكدا وجود تجار يتلاعبون في الأسعار بمزاجهم وأشار لدور جائحة كرونا في التسبب في ارتفاع الأسعار إلى جانب استغلال ضعاف النفوس للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

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