مجلس السلم والامن يعرب عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية والاقتصادية في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي من أن تعثر عملية السلام في السودان، سيقوض العملية الانتقالية مع عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة والقارة.

وأعرب مجلس السلم والامن، عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية والاقتصادية في السودان التي أكد بانها قد تودي إلى تفاقم الاوضاع الاجتماعية وأعاقة العملية الانتقالية السلمية في البلاد.

وشجع المجلس جميع أصحاب المصلحة على مواصلة الالتزام بالمواد والجداول الزمنية الموقعة في الوثيقة الدستورية، سيما تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين.

وأكد على أهمية البحث المستمر عن حلول دائمة تجاه التحديات المتعددة التي تواجه السودان، وحث المواطنين السودانيين على ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية من خلال استخدام القنوات القانونية القائمة، وأعلن رفضه أي محاولات لاستخدام العنف لعرقلة تنفيذ العملية الانتقالية بالبلاد.

وأكد استعداد الاتحاد الأفريقي، لدعم الحكومة الانتقالية والشعب السوداني في معالجة الأسباب الجذرية، وأثر الصراعات في السودان، حتى يتسنى للبلاد تحقيق السلام والاستقرار والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

كما حث اللجنة السودانية المستقلة، لتقصي الحقائق على الانتهاء من التحقيقات في أحداث 3 يونيو 2019، كخطوة نحو المصالحة الوطنية وبناء الثقة المتبادلة بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين.

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وعقد مجلس السلم والامن التابع للاتحاد، جلسة بشان الوضع في السودان وأصدر بيانا دعا فيه المؤسسات المالية الدولية إلى مواصلة الاستجابة بشكل إيجابي للاحتياجات التي حددها السودان، بما في ذلك من خلال حصول البلاد على قروض لانتعاش إقتصاده.

وأشاد البيان بالتقدم المحرز في مفاوضات السلام السودانية التي تستضيفها جمهورية جنوب السودان وحث الأطراف المشاركة في عملية السلام على مواصلة الانخراط البناءة مع بعضهم البعض والتوصل بسرعة إلى اتفاق سلام مستدام.

كما ناشد الأطراف التي لم تنضم بعد إلى عملية السلام للانضمام على الفور دون شروط مسبقة، لإنهاء معاناة شعب السودان وإعادة البلاد إلى السلام والاستقرار.

وجدد البيان دعم الاتحاد الأفريقي، للوثيقة الدستورية، لجهة انها توفر الأساس لانتقال سلمي دائم وعادل وشامل في السودان، كما اثنى على المجلس السيادي الانتقالي والحكومة الانتقالية السودانية لتعاونهما المستمر والتزامهما المنسق والتقدم المحرز في معالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد.

كما شجع البيان المجتمع الدولي، سيما البلدان المجاورة للسودان، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، على مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لعملية السلام السودانية .

وطالب مفوضية الاتحاد الأفريقي، للعمل مع حكومة السودان الانتقالية لتقييم الاحتياجات في السودان وتقديم تقرير إلى المجلس بهدف حشد الدعم الدولي لدعم عملية السلام.