صديق يوسف: دماء شهداء ثورة ديسمبر لن تذهب سدى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حيا المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني الذكري المجيدة لانتصار ثورة ديسمبر المجيدة والتي نتج عنها الانتصار الحقيقي للثورة المتمثل في مليونية الثلاثين من يونيو 2019 . وقال صديق في تصريح صحفي عقب الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء وقوي الحرية والتغيير أن الاجتماع ناقش الترتيبات لانطلاقة الإحتفالات بذكري الثورة السودانية التي مهرت بدماء الشهداء مؤكدا أن دماء شهداء ثورة ديسمبر لن تذهب سدى باعتبار ان كل الوقت والطاقات مكرسة لتحقيق اهداف الثورة التي ضحوا بارواحهم من أجلها، وقال ان الاحتفال بهذا اليوم العظيم يؤكد ان الجميع يسير في المسار المؤدي لتحقيق كل أهداف الثورة التي ناضل من أجلها الشعب السوداني لمدة ٣٠ عاما. واوضح انه بالرغم من ان الظروف الصحية الصعبة بسبب فيروس كورونا والتي تحول دون احتفالات جماهيرية واسعة الا اننا نتمني ان تقام الاحتفالات مع المراعاة الكاملة للظروف الصحية، واضاف ان الاجتماع ناقش ايضا كل المذكرات التي تم تسليمها لمجلسي السيادة والوزراء ولقوي الحرية والتغيير والتي تتعلق بتحقيق كل المطالب المضمنة في هذه المذكرات.

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