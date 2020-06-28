عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 28 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

مفصولي شركة ناشونال : ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة

وزير الصناعة : يدرس مبادرة حزب البناء الوطني

حمدوك يشكل المجلس الاستشاري الاقتصادي

تواصل عملية إجلاء العالقين من أبناء حلفا بأسوان وأبوسمبل

ضبط (جرار) يحمل وقود مهرب بمحلية بربر

وفاة نزيل واصابة اخرين بأعيرة داخل سجن بورتسودان

الشرق الاوسط

الخرطوم تشدّد الإجراءات الأمنية تحسباً لمظاهرات 30 يونيو

مصادر ترجح أن يكون أفورقي بحث مع الخرطوم «فتح الحدود»

حديث عن ترتيبات سلام شرق السودان وأمن البحر الأحمر

الجريدة

تمديد إغلاق المطارات حتى (12) يوليو

اعتصام لجنة معلمي الجزيرة يبدأ اليوم

العطا يعلن عن خطة لتأمين مليونية الـ (30) من يونيو

حكومة الخرطوم تغلق الكباري والأسواق خلال يومى التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو

د صدقي كبلو : مؤتمر برلين دعم لعودة السودان للمجتمع الدولي

مدير مستشفى الشهداء بالدروشاب يكشف عن وفيات بكورونا

ضبط دقيق مدعوم بولاية نهر النيل

قيادي بالشيوعي : مؤتمر شركاء السودان لن يحل تشوهات الاقتصاد

أديب: تقرير لجنة فض الاعتصام الذي تسلمه حمدوك (مرحلي)

تظاهرات بأمبدة احتجاجا على قطوعات الكهرباء

مقتل نزيل واصابة ثلاثة بسجن بورتسودان

مبارك الفاضل: حكومة حمدوك لن تستفيد من دعم المانحين

العاملون بشركة ناشونال ابستريم يرفضون قرارات الفصل وينفذون وقفة إحتجاجية غداً

أخبار اليوم

ياسر العطا: المؤسسة العسكرية ستؤمن مسيرات 30 يونيو

مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين اليوم الاحد

الرئيس الاريتري يختتم زيارته للبلاد

قرارات للجنة الامنية بولاية الخرطوم بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو

السوداني الدولية

الأحزاب الاتحادية تدعو الشعب للمشاركة في مسيرة 30يونيو

قفل كباري وأسواق الخرطوم ومعابر الولايات يومي الاثنين والثلاثاء

تجديد تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام رحلات الركاب حتى ١٢ يوليو 2020

ارتفاع اسعار الخراف قبل عيد الاضحى

حمدوك يتعهد بتوفير احتياجات لجنة التحقيق في فض الاعتصام

فك تجميد حسابات سمية سيد

تنظيف الجسور والمصارف استعدادا لفصل الخريف بعطبرة

السوداني

رئيس الوزراء يتلقى تقريراً مرحلياً من لجنة التحقيق في فض الاعتصام

إغلاق تام للشوارع المؤدية للقيادة والكباري بالخرطوم

إخلاء منطقة وسط الخرطوم والفنادق والشقق الفندقية مع تفتيش وقائي بالكلاب الشرطية

الحزب الشيوعي يطالب بـ (تصوير) مليونية 30يونيو

(الأشقاء) يدعو لإعادة النظر في موكب ٣٠ يونيو

بدعم من اليونيسيف.. تدريب 26من عمال النظافة بالخرطوم

والي الخرطوم: جهات تخطط لجر احتفالات 30 يونيو الى هاوية التخريب والفوضى

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الوطن

اغلاق تام للكباري والمعابر بالخرطوم يومي (٢٩) و(٣٠) يونيو

مصرع نزيل وإصابة اخرين في سجن بورتسودان والشرطة تكشف التفاصيل

المركزي يوجه البنوك بسياسات جديدة لصادر الذهب و(الكرتة)

تجمع سودان الغد يدعو عضويته للمشاركة فى مليونية ٣٠ يونيو

لجنة فض الإعتصام تستمع ل(3000) شاهد وترفع تقرير لحمدوك

تمديد اغلاق المطارات السودانية حتي ٢١ يوليو

حركة تحرير بني شنقول تستنكر استهداف الحكومة الاثيوبية لمواطني الإقليم

النيل الدولية

البرهان: السلام أولوية قصوى للحكومة الانتقالية

الخرطوم تناشد الثوار الحفاظ على سلمية احتفالات ذكرى الثلاثين من يونيو

وفاة نزيل والشرطة تصدر بيانا حول حادثة نزلاء سجن بورتسودان

الرئيس الاريتري يختتم زيارته للبلاد

لجنة إزالة التمكين توجه بفك حظر الحسابات المصرفية للاعلامية سمية سيد

تمديد إغلاق مطار الخرطوم حتى ١٢ يوليو القادم

اليوم التالي

انطلاقة (العروة) الصيفية بمشروع الجزيرة

طالب سوداني يناقش دكتوراه عن بُعد بطريقة (برايل)

السودان يشارك في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية (أسبو)

الزيارة التي يقوم بها وفد الحركات المسلحة إلى الخرطوم هذه الأيام تطرح سؤالا مهما: لماذا لا ينقل التفاوض إلى الداخل؟

الجيش يغلق كل كباري العاصمة ومداخلها

آخر لحظة

رئيس حزب الشعب القومي :مؤتمر شركاء السودان خطوة إيجابية

174 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل 13 حالة وفاة

حزب التغيير والإصلاح القومي يقرر عدم المشاركة في مليونية ٣٠ يونيو

-التنمية الإجتماعية توجه بتخصيص نسبة ١٢% لذوي الإعاقة من برامج الحماية إلاجتماعية

تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا وتناقص حالات الوفيات بالبحر الأحمر

إغلاق الكباري والأسواق وإلغاء الاستثناءات بالخرطوم يومي 29 و 30 يونيو

صحيفة القوات المسلحة

رئيس مجلس السيادة : السلام أولوية ومستعدون لمعالجة كل الإشكاليات

الفريق ياسر العطا: المؤسسة العسكرية ستؤمن مسيرة 30 يونيو

مصرع نزيل وإصابة (4) آخرين في أحداث شغب بسجن بورتسودان

تمديد إغلاق مطار الخرطوم حتى ١٢ يوليو القادم

وكالة السودان للأنباء “سونا”

رئيس مجلس السيادة: السلام أولوية قصوى للحكومة الانتقالية

الرئيس الاريتري يختتم زيارته للبلاد

رئيس الوزراء يتلقى تقريراً مرحلياً عن انتهاكات فض الاعتصام

قوي الحرية والتغيير والجبهة الثورية المفاوض يناقشان القضايا العالقة

قرارات للجنة الامنية بولاية الخرطوم بمناسبة ذكري الثلاثين من يونيو

تمديد إغلاق مطار الخرطوم حتى ١٢ يوليو القادم

ياسر العطا: المؤسسة العسكرية ستؤمن مسيرات 30 يونيو

رئيس البرلمان العربي يرحب بنتائج مؤتمر شركاء السودان

لجنة إزالة التمكين توجه بفك حظر الحسابات المصرفية للاعلامية سمية سيد

مانيس يؤكد توفر الارادة السياسية لتحقيق السلام

خبير اقتصادي:مؤتمر برلين اعاد السودان للمجتمع الدولي

التأكيد على تفعيل الصادر لإحداث حراك بالقطاعات الانتاجية

تواصل عملية إجلاء العالقين من أبناء حلفا بأسوان وأبوسمبل

تخصيص نسبة ١٢% من برامج الحماية إلاجتماعية لذوي الإعاقة

وزير التجارة والصناعة يرحب بمبادرات حزب بناء السودان

تسجيل174 إصابة جديدة بالكورونا وتعافي (102) ووفاة (13)

صحة الخرطوم تنظم دورة لرفع كفاءة العاملين بمراكز العزل

حملات تعقيم وإصحاح بيئة بأسواق التعدين التقليدى بالشمالية