جو بايدن لترامب: كل يوم تثبت أنك لا تصلح لقيادة أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب، لا يصلح لقيادة الأمة الأمريكية، وإن كل يوم يمر عليه داخل البيت الأبيض يؤكد ذلك.

وكتب على “تويتر”، اليوم السبت: “كل يوم يبقى فيه ترامب داخل المكتب البيضاوي، يبرهن أنه لا يصلح لقيادة الأمة الأمريكية”.

وقبل أيام، قال جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تتحمل بقاء الرئيس دونالد ترامب في الحكم لفترة رئاسية جديدة، مضيفا: “نستطيع أن نتغلب على ما فعله ترامب في 4 سنوات، مدة رئاسته الأولى”، مضيفا: “لكن، إذا منحناه فترة رئاسية جديدة ليظل في البيت الأبيض لمدة 8 سنوات، فإنه سيغير الشخصية الأمريكية إلى الأبد”.

وأصبح بايدن هو المرشح الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يطمع الرئيس الأمريكي، الجمهوري، في الفوز بها والحصول على فترة رئاسية ثانية مدتها 4 سنوات.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما. ويضيف: “كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه أظهر بايدن خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا”.

ويتبادل ترامب، الرئيس الحالي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، وبايد، نائب الرئيس السابق، والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، وزادت حدة المواجهة بينهما منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يقول ترامب إنه حقق فيها نجاحا كبيرا، بينما يرى بايدن أنه كان سببا في تفاقم الأزمة.