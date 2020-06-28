واشنطن توجه اتهاما خطيرا للصين بشأن طموحاتها التوسعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن ​وزير الخارجية​ الأمريكي، ​مايك بومبيو​، أن الولايات المتحدة​​ تعارض أن تقوم باعتبار بكين أن بحر الصين الجنوبي ملكا لها.

وجاءت تصريحات بومبيو من خلال تغريدة أطلقها على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” وجاء فيها: ” ​واشنطن​ تعارض تعامل بكين مع بحر ​الصين​ الجنوبي كجزء من امبراطوريتها”.

وأضاف: “سيكون لدينا قريبا ما نقول إضافيا حول هذا الموضوع”، معلنا أن “واشنطن ترحب بعزم زعماء بلدان رابطة دول ​جنوب شرق آسيا​ حل الخلافات القائمة في بحر الصين الجنوبي في إطار القانون الدولي، بما فيه اتفاقية ​الأمم المتحدة​ لقانون البحار”.

يذكر أن منظمة دول آسيان قد أصدرت بيانا عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي، داعية إلى حل جميع النزاعات في المنطقة على أساس القوانين الدولية.

سبوتنيك