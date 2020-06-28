مطالب بتخصيص جزء من مال المانحين للقطاع الزراعي

الخليج 365 :

دعا رئيس اتحاد الزراعة الآلية السابق بولاية القضارف المهندس أحمد أبشر لتخصيص جزء من أموال المانحين للقطاع الزراعي.

وقال لـ (السوداني) إن الزراعة في السودان خاصة القطاع المطري بحاجة لإعادة هيكلة لتسهم في الناتج القومي وتوفير التمويل لزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن خفض التكلفة يكمن في الميكنة الزراعية، من آليات ومعدات،، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الميكنة الزراعية في ظل التدهور الاقتصادي الحالي، مقترحاً تمليك الآليات للمزارعين عبر التمويل الطويل الأجل وبهامش ربح بسيط إلى جانب ضرورة تأهيل البحوث الزراعية لاستنباط عينات مختلفة لكل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية تتناسب مع الظروف المحلية مع التركيز علي محاصيل الصادر وتوطين الصناعات التحويلية لرفع قيمة المنتج.

وأكد عضو غرفة إنجاح الموسم الزراعي ممثل المزارعين بولاية النيل الأزرق المك عبيد أبو شوتال أهمية تخصيص جزء من أموال المانحين للقطاع الزراعي لتوريد المعدات الزراعية شريطة أن تكون معفية من الضرائب إضافة إلى المدخلات الزراعية التقنية لتزيد من الإنتاج والإنتاجية، وتسهم في التوسع في المساحات الزراعية.